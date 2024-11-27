Joe Biden'dan İsrail-Lübnan ateşkesine dair ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ve İsrail arasında yarın yürürlüğe girecek ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Biden, İsrail ve Lübnan’ın ABD’nin ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurarak, ateşkesin yerel saatle 04.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını da söyledi.

Biden, “Lübnan halkı nasıl güvenlik ve refah dolu bir geleceği hak ediyorsa, Gazze halkı da bunu hak ediyor” dedi.

Hamas'ın aylardır “iyi niyetli” bir ateşkes ve rehine anlaşması için müzakere etmeyi reddettiğini söyleyen Biden, Hamas'ın bir seçim yapmak zorunda olduğunu tek çıkış yolunun kalan rehineleri serbest bırakmak ve çatışmalara son vererek Gazze'ye insani yardım girişine izin vermek olduğunu dile getirdi.