Joe Biden'dan 'topyekün savaş' sorusuna yanıt: Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsin?

ABD Başkanı Joe Biden, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre Biden, pazar günü görüşeceğini söylediği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile son günlerde neden görüşmediği sorusuna "Şu an devam eden bir eylem yok" diyerek yanıt verdi.

"TOPYEKÜN SAVAŞTAN KAÇINABİLİCEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Biden, Orta Doğu'da topyekûn bir savaşın önlenebileceğinden ne kadar emin olduğu hakkında ise "Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsin? Bakın, topyekûn bir savaş olacağına inanmıyorum. Bundan kaçınabileceğimizi düşünüyorum. Ama daha yapacak çok şey var, daha yapılacak çok şey var" diye konuştu.

Biden, İsrail'e yardım için Amerikan askerlerini gönderip göndermeyeceği sorusuna da "Biz İsrail'e zaten yardım ettik. İsrail'i koruyacağız" diyerek yanıt verdi.