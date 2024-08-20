Joe Biden'den Demokrat Parti Kongresi'nde Gazze mesajı

ABD'nin Chicago kentinde başlayan Demokrat Parti Kongresi'ndeki konuşmasında Kamala Harris'e tam destek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Biden, Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nin ilk gününde yaptığı ve uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki faaliyetlerden bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı.

GAZZE MESAJI

Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım" şeklinde konuştu.

Chicago caddelerinde binlerce insanı bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü" dedi.

"İSRAİL'İ SİLANLANDIRMAYI BIRAKIN" PANKARTI

Öte yandan salonda bulunan bazı kişiler "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı bir pankart açtı. Etrafta bulunan diğer partililer ellerindeki pankartlarla söz konusu pankartı gizlemeye çalışırken, bir görevlinin pankartı kaldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

HARRİS'E ÖVGÜ

Harris'le beraber çalıştıkları döneme ilişkin çok sayıda konuya değinen Biden, dış politikada Harris'in çok başarılı olduğunu ve olmaya devam edeceğini savundu.

Biden, "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." sözleriyle Demokrat başkan adayından övgüyle bahsetti.

CLİNTON DA HARRİS'E DESTEK İSTEDİ

Öte yandan daha önce kürsüye çıkan isimlerden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Harris'e destek istediği konuşmasında Trump'a yüklendi. Trump'ın birçok suçtan yargılanan bir isim olduğunu ve başkan olmayı hak etmediğini savunan Clinton, Demokratların gösterdikleri çabayla "Trump'ı kaçırttıklarını" söyledi.