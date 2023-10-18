Joe Biden, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

İsrail'in Filistin'e açtığı savaşın ilk gününde "İsrail'e desteğimiz sağlam ve sarsılmaz" diyen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail sonrası yapacağı Ürdün, Mısır ve Filistin ziyareti ertelenen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in en az 500 kişinin ölümüne yol açtığı Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.

"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi." ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi 'dört gözle beklediği' ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.

İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.

Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı düzenlemeye Biden ile yapılacak görüşmeden sonra karar verileceği aktarılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve en az 500 kişinin öldürüldüğü saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan etmişti.