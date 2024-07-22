Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi: Dünya liderlerinden ilk mesajlar

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'in adaylıktan çekilme kararı Donald Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini arttırırken dünya liderleri yaşananlara ilişkin mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar...

Dünya liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmasına ilişkin mesajlar yayımladı.

ABD Başkanı Biden, dün 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Biden'ın kararının ardından dünya liderleri Biden'a çalışmaları için teşekkür mesajları yayınladı.

Mesaj yayımlayan liderlerden bazıları ve mesajları şöyle:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski:

"Ukrayna, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz desteği için Başkan Biden'a minnettardır. Son yıllarda pek çok önemli karar alındı ve bunlar Başkan Biden'ın zorlu zamanlar karşısında attığı cesur adımlar olarak hatırlanacaktır. Bugünkü zor ama güçlü karara da saygı duyuyoruz.

Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız. Tarihin en dramatik anında ülkemizi destekledi, Putin'in ülkemizi işgal etmesini önlememize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bizi desteklemeye devam etti. Ukrayna ve tüm Avrupa'daki mevcut durum daha az zorlu değil ve Amerika'nın devam eden güçlü liderliğinin Rus kötülüğünün başarılı olmasını engelleyeceğini içtenlikle umuyoruz."

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog:

"ABD Başkanı Joe Biden'a dostluğu ve onlarca yıllık kariyeri boyunca İsrail halkına verdiği destek için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Savaş zamanında İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanı, İsrail Başkanlık Şeref Madalyası sahibi ve Yahudi halkının gerçek bir müttefiki olarak, iki halk arasındaki kopmaz bağın bir sembolüdür. Kendisine, ABD First Lady'si Jill Biden'a ve tüm ailesine Kudüs'ten en içten dileklerimi iletiyorum."

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer:

"Başkan Biden'ın kararına saygı duyuyorum ve başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Olağanüstü kariyeri boyunca yaptığı gibi, kararını Amerikan halkı için en iyi olduğuna inandığı şeye dayanarak vereceğini biliyorum."

Almanya Başbakanı Scholz:

"Dostum ABD Başkanı Joe Biden ülkesi, Avrupa ve dünya çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik iş birliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak."

Kanada Başbakanı Trudeau:

"Başkan Biden'ı yıllardır tanırım. O harika bir adam ve yaptığı her şey ülkesine olan sevgisi tarafından yönlendiriliyor. Başkan olarak Kanadalıların ortağı ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'ye teşekkür ederim."

İspanya Başbakanı Sanchez:

"Onun kararlılığı ve liderliği sayesinde ABD, pandemi sonrası ekonomik krizin ve Kongre Binası'na yapılan ciddi saldırının üstesinden geldi ve Putin'in Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiği destekle örnek oldu. Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele eden büyük bir Başkan'dan büyük bir jest."

Avustralya Başbakanı Albanese:

"Liderliğiniz ve hizmetleriniz için teşekkür ederim Başkan Biden. Avustralya-ABD İttifakı, bu ve gelecek nesiller için demokratik değerler, uluslararası güvenlik, ekonomik refah ve iklim eylemine olan ortak bağlılığımızla hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

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Uzun süredir sağlık sorunları konuşulan Biden’ın hafta sonu adaylıktan çekileceği bazı mecralarda güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. Biden’in özellikle geçtiğimiz haziran ayında Donald Trump’la yaptığı televizyon münazarası sonrası sağlık durumu gözle görülür biçimde belirginleşmişti. New York Times gazetesinden bazı Demokrat kongre üyelerine kadar birçok aktör Biden’a yarıştan çekilme çağrısı yapmıştı.

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini ilan etmişti. Ardından Demokratların başkan adayı olarak mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini duyurarak destek çağrısında bulunmuştu. Birçok Demokrat isim de bu çağrıya katılarak Harris’i destekleme kararı aldı ancak, Harris’in adaylığı güçlü bir ihtimal olsa da henüz kesinleşmiş değil.