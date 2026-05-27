Joe Mazzulla, NBA’de yılın başantrenörü seçildi

Boston Celtics’in başantrenörü Joe Mazzulla, 2025-26 sezonunda gösterdiği performansın ardından NBA’de yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu. 37 yaşındaki çalıştırıcı, ödülü kazanan en genç isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Spor
  • 27.05.2026 10:13
  • Giriş: 27.05.2026 10:13
  • Güncelleme: 27.05.2026 10:15
Kaynak: Spor Servisi
AA
NBA’de 2025-26 sezonunun en iyi başantrenörü ödülü, Boston Celtics’in başında görev yapan Joe Mazzulla’ya verildi.

NBA tarafından yapılan açıklamaya göre farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada ilk sırayı alan Mazzulla, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

EN GENÇ KOÇ

Celtics’in efsane koçu Red Auerbach’ın adını taşıyan ödülü kazanan 37 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca 1974-75 sezonunda aynı başarıyı elde eden Phil Johnson’dan bu yana ödülü kazanan en genç başantrenör oldu.

Joe Mazzulla yönetimindeki Boston Celtics, normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer aldı.

Oylamada Detroit Pistons başantrenörü JB Bickerstaff ikinci sırayı alırken, San Antonio Spurs çalıştırıcısı Mitch Johnson üçüncü oldu.

Boston Celtics’in son yıllardaki istikrarlı performansında önemli rol oynayan Joe Mazzulla, bu ödülle kariyerinin en dikkat çekici bireysel başarılarından birine ulaştı.

