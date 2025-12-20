Joey Veerman kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Güncel piyasa değeri nedir?

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği Joey Veerman, hem PSV’de gösterdiği istikrarlı performans hem de Hollanda Milli Takımı’nda yükselen grafiğiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken orta sahalarından biri hâline geldi. Son günlerde ise basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe’nin Joey Veerman ile anlaştığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği isimlerden biri olan Veerman için girişimleri hızlandırdığı belirtiliyor.

JOEY VEERMAN KİMDİR?

Joey Veerman, tam adıyla Johannes Cornelis Maria Veerman, 19 Kasım 1998 tarihinde Hollanda’nın Purmerend kentinde doğdu. 1,85 metre boyundaki Veerman, çok yönlü yapısıyla oyunun hem savunma hem hücum yönüne katkı yapan modern bir merkez orta saha olarak tanınıyor. Futbola Volendam altyapısında başlayan oyuncu, Jong Volendam ve Volendam formalarıyla profesyonel arenaya adım attı.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 19 Kasım 1998 Doğum Yeri Purmerend, Hollanda Boy 1,85 m Mevki Merkez Orta Saha Uyruk Hollanda Mevcut Takımı PSV (Forma No: 23) Sözleşme Bitişi 30 Haziran 2028 Milli Takım Hollanda – 17 maç / 1 gol

KULÜP KARİYERİ: VOLENDAM’DAN PSV’YE UZANAN YOL

Volendam dönemi

Veerman, profesyonel futbol yaşantısına 2016 yılında Volendam formasıyla başladı. Eerste Divisie’de gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekti ve hem oyun görüşü hem pas kalitesiyle orta sahaların aranan isimlerinden biri hâline geldi.

Heerenveen’e transferi

30 Ağustos 2019’da Eredivisie ekibi SC Heerenveen ile sözleşme imzalayan Veerman, yalnızca bir gün sonra Fortuna Sittard maçında ilk Eredivisie deneyimini yaşadı. Heerenveen’de istikrarlı performansı ve oyunu yönlendirme becerisi onu PSV’nin radarına soktu.

PSV Eindhoven dönemi

4 Ocak 2022’de PSV ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Joey Veerman, kısa sürede takımın en önemli orta saha oyuncularından biri oldu. Topla buluşma sayısı, yaratıcı pasları ve oyun zekâsıyla özellikle 2023–24 sezonunda 130 pozisyon yaratarak Eredivisie’nin en çok pozisyon üreten futbolcusu oldu.

PSV formasıyla maç: 119

119 Gol: 22

22 Asist: Çok sayıda pozisyon katkısı ve kritik pas

ULUSLARARASI KARİYER

Veerman, Mart 2023’te Hollanda Milli Takımı’na resmî olarak çağrıldı. Başlangıçta bir gıda zehirlenmesi salgını nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldı ancak kısa sürede yeniden formayı giydi. 18 Haziran 2023’te ilk milli maçına çıkan Veerman, 26 Mart 2024’te Almanya’ya karşı ilk milli golünü kaydetti. 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Transfermarkt verilerine göre Joey Veerman’ın güncel piyasa değeri 27 milyon Eurodur. Hollanda futbolunun en değerli merkez orta saha oyuncularından biri konumundadır.

FENERBAHÇE – JOEY VEERMAN İDDİALARI: TRANSFER SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Basına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun özel talebi üzerine orta sahaya nokta atışı bir takviye için düğmeye bastı. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi yarışında kadro kalitesini artırmak isteyen yönetim, Veerman’ı transfer listesine en üst sıradan yazdı.

Hollanda ekibi PSV’nin, yıldız futbolcunun 1 Ocak’ta aktif olan 23 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin ödenmesini istediği; pazarlıklarda indirim yapmaması üzerine Fenerbahçe yönetiminin de sürecin uzamaması ve başka kulüplerin devreye girmemesi için bu bedeli karşılamayı kabul ettiği iddia ediliyor.

27 yaşındaki yıldızla 5 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldığı ifade edilirken, transferin resmî olarak açıklanması için 2 Ocak tarihinin beklendiği öne sürülüyor.

JOEY VEERMAN’IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Oyun görüşü üst düzey

Uzun ve kısa pas isabeti yüksek

Oyunu yönlendiren merkez orta saha profili

Duran toplarda etkili

Ön alanda pres yapabilen modern orta saha

Joey Veerman kimdir?

Hollandalı merkez orta saha oyuncusu Joey Veerman, PSV’de forma giyen ve Hollanda Milli Takımı’nda görev alan 27 yaşında bir futbolcudur.

Joey Veerman hangi mevkide oynuyor?

Veerman, modern yapısıyla hem savunma hem hücum yönüne katkı veren bir merkez orta saha oyuncusudur.

Veerman'ın güncel piyasa değeri nedir?

Güncel piyasa değeri 27 milyon Eurodur.

Joey Veerman Fenerbahçe’ye transfer oldu mu?

Basına yansıyan iddialara göre Fenerbahçe, oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı ve PSV’nin 23 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti. Ancak resmi açıklama için 2 Ocak’ın beklendiği belirtiliyor.

Joey Veerman hangi takımlarda oynadı?

Volendam altyapısından yetişen Veerman, Jong Volendam, Volendam, Heerenveen ve son olarak PSV’de forma giymiştir.

Özetle, Joey Veerman hem Hollanda Milli Takımı hem de PSV performansıyla dikkat çeken, Avrupa’nın en üretken merkez orta sahalarından biridir. 27 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Eredivisie’nin en değerli isimlerinden biri olan Veerman’ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialar ise futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Transfer sürecinin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.