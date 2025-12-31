Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 31.12.2025 10:04
  • Giriş: 31.12.2025 10:04
  • Güncelleme: 31.12.2025 10:14
Kaynak: DHA
John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg yaşamını yitirdi.

John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sanal medyadan yapılan paylaşımda, “Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak” ifadesi kullanıldı.

Schlossberg, kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konduğunu bildirdi.

