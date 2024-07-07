John Lundstram: Takıma sertlik katacağım

Trabzonspor’un yeni transferi John Lundstram, katacağı sertlik ve vereceği paslarla takıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağını söyledi.

Trabzonspor’un yeni transfer ettiği İngiliz futbolcu John Lundstram, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor’a gelmek için karar verdiğini belirten Lundstram, "Hocamız ile yaptığımız görüşmede kulübümüzden ve tarihimizden bahsettik. Hocamızla onun beni nasıl oynatmak istediğini ve onun futbol tarzının ne olduğu konusunda görüşmemiz oldu. Futbol fikri olarak birbirimize çok yakın olduğumuz için görüşmenin ardından karar vermek benim için kolay oldu” dedi.

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının altını çizen Lundstram, “Hocamız eğer benim kadroya katkıda bulunamayacağımı düşünseydi ben burada olmazdım. Ben de eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Gol sayısı olarak belki o kadar katkım olamaz ama mücadelemle katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım” şeklinde konuştu.