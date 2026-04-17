John Maus, 12 Mayıs’ta Beşiktaş'ta sahne alacak

Amerikalı müzisyen, besteci ve akademisyen John Maus; nostaljik synthesizer’lar, ilkel ritimler ve varoluşsal temalar etrafında şekillenen müziğiyle son 20 yılın en etkili kült figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ariel Pink ve Animal Collective çevresiyle birlikte anılan Maus, 80’ler synth-pop estetiğini ironiden uzak, samimi ve karanlık bir anlatımla yeniden yorumluyor.



Songs (2006), Love Is Real (2007) ve özellikle We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves (2011) albümleriyle geniş bir kült dinleyici kitlesine ulaşan John Maus, müziğinde pop formunu akademik bir disiplinle ele alırken, sahnedeki performanslarında ise kontrolsüz, fiziksel ve yoğun bir enerji sunuyor. Bu çelişki, onu çağdaş alternatif müzik sahnesinde benzersiz bir noktaya yerleştiriyor.

John Maus’un canlı performansları, minimalist altyapılar üzerine kurulu şarkıların zaman zaman kaotik, zaman zaman hipnotik bir atmosfere büründüğü; izleyiciyle doğrudan temas kuran, sınırları zorlayan deneyimler olarak tanımlanıyor. IF Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek bu konser, sanatçının İstanbul’daki nadir sahne performanslarından biri olacak.



