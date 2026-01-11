John Petrucelli Galatasaray'da

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, kadrosunu önemli bir takviyeyle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Petrucelli’nin Avrupa basketbolunda savunma sertliği ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıktığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa basketbolunda savunma sertliği ve çok yönlü oyun yapısı ile dikkat çeken, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen ABD-İtalyan oyuncu John Petrucelli’yi 2025-2026 sezonu sonuna kadar kadromuza kattık. Enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısıyla sezonun ikinci yarısından itibaren takımımıza güç katacağına inanıyoruz.”

PETRUCELLI'NİN KARİYERİ

7 Ekim 1992 doğumlu ve 1.93 metre boyundaki John Petrucelli, 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu. ABD’nin New York eyaletinde dünyaya gelen Petrucelli, basketbol kariyerine Molloy College’da başladı.

NCAA Division II seviyesinde Molloy College formasıyla geçirdiği üniversite kariyerinde okul tarihinin en önemli oyuncuları arasına giren Petrucelli, son sezonunda 20 sayı bandında skor ortalaması yakaladı ve konferansında “Yılın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Profesyonel kariyerine NBA organizasyonlarında adım atan Petrucelli, Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League’de forma giydi. Avrupa kariyerine ise 2019 yılında İsrail Ligi’nde başladı. Daha sonra Almanya’da Ratiopharm Ulm formasıyla Bundesliga ve EuroCup’ta mücadele eden deneyimli oyuncu, EuroCup’ta 9.4 sayı ve 3.5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

2021-2022 sezonundan itibaren İtalya Serie A’ya geçen Petrucelli, Germani Brescia formasıyla üç sezon boyunca istikrarlı performans sergiledi. 2022-23 sezonunda İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, 2023-24 sezonunda ise Serie A’da “Yılın Savunmacısı” ödülünü kazandı. Son olarak Trapani Sharks forması giyen Petrucelli, çift haneli skor katkısı, yüksek üçlük yüzdesi ve sert savunmasıyla dikkat çekti.