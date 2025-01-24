John Ratcliffe, ABD Senatosu'nda CIA Direktörü olarak onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği John Ratcliffe, Senatoda yapılan oylamada onaylandı.

Ratcliffe, ABD Senatosu Genel Kurulundaki oylamada, 25 hayır oyuna karşı 74 evet oyu alarak CIA'in yeni patronu oldu.

Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, geçen hafta düzenlenen onay oturumunda, CIA'in Çin ve Çin Komünist Partisi'nin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.