Joint statement from 168 individuals: We Stand Together in Defence of Secularism

As threats and attacks against secularism increase, reactions from society are also rising.

A joint text was written with the signatures of 168 names, including writers, academics, artists, journalists and professional association representatives.

The statement, titled ‘We Defend Secularism Together,’ states: ‘Defending secularism is not a crime. We defend secularism together and reject the imposition of Sharia law!’

The statement, with names such as Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş and Timur Soykan as the first signatories, reads as follows:

FULL STATEMENT

We Defend Secularism Together

Turkey is under a reactionary-Sharia siege!

Along with developments in our region in line with US and Israeli plans, our country is under pressure to become ‘Talibanised’. This reactionary attack, driven by the US, has become the most pressing threat facing our country.

The political Islamist regime, clinging to the US and Trump, is dragging Turkey step by step into the reactionary quagmire of the Middle East.

Moves to gradually eliminate secular education, the secular legal system and secular public life have gained momentum.

These moves have gone so far as to ignore the calls for secularism rising from society and to punish those who defend the secular republic as ‘criminals,’ disregarding the Constitution.

Defending secularism is not a crime.

We defend SECULARISM together, we reject the imposition of Sharia law!

We will not surrender to darkness!

FIRST SIGNATORIES

ADNAN SERDAROĞLU, Former President of United Metal Workers' Union - ALPER TAŞ, LEFT Party Executive Committee Member, AHMET HİLMİ HACALOĞLU, Journalist - AHMET İRFAN TÜKKOLU, Metallurgy and Materials Engineer YK President - AHMET KARAGÖZ, Co-President of KESK - AHMET TELLİ, Poet - ALAEDDİN ŞENEL, Prof. Dr. Academician - ALEV ÖZKAZANÇ, Political Scientist, Prof. Dr. - ALİ ASKER, Musician - ALİ BALKIZ, Writer, Former General President of ABF - ALİ ONAT ÇETİN, Secretary General of the Social Democracy Association - ALİ TANSU BALCI, Academic Dr. - ALİ YALÇINER, Theatre Director - ATAOL BEHRAMOĞLU, Poet - ATİLLA ÖZSEVER, Journalist – AYLİN TOPAL, Academic, Prof. Dr., AYKUT ÇOBAN, Academic, Prof. Dr. - AYKURT NUHOĞLU, Former Mayor of Kadıköy Municipality - AYSUN GEZEN, Academic - AYŞE KULİN, Writer - AYŞEGÜL KARS KAYNAR, Academic, Assoc. Prof. Dr. - AYŞEGÜL YALÇINER, Theatre Artist - AZİZ KONUKMAN Academic, Prof. Dr. - BAHADIR BERDİCİOĞLU, KESK MYK Member - BAKİ ASLAN, Former President of ODTÜ Alumni Association - BAKİ REMZİ SUİÇMEZ, President of Chamber of Agricultural Engineers - BARIŞ İNCE, Writer - BAYAR ŞAHİN, Musician - BERKANT GÜLTEKİN, Journalist - BAYAZIT İLHAN, Physician - BÜLENT TATLI, Secretary of the Board of Directors of the Chamber of Civil Engineers - CAN UĞUR, Journalist - CANAN GÜLLÜ, President of the Turkish Women's Associations Federation - CEM EROĞUL, Academic, Prof. Dr. - ÇAĞDAŞ BAYRAKTAR, Journalist - ÇAĞRI SİNCİ, Musician – DENİZ DEMİRDÖĞEN, LEFT Party Spokesperson, DİLAN KUTLU, Journalist - DİLEK BULUT, Dr. Academic – DİLARA KURTULUŞ, Member of the Left Feminist Movement, L. DOĞAN TILIÇ, Prof. Dr. Journalist - DOĞU EROĞLU, Journalist - DOĞUKAN YURTTAŞ, Director of the Electrical Engineers' Association - ELİF AKKAYA Publisher - ELİF ÇONGUR, Academic, Dr. - ELİF ILGAZ, Journalist - EMEL MEMİŞ, Academic, Associate Professor, Dr. - EMİN KORAMAZ, TMMOB Board Chairman - ENDER HELVACIOĞLU, Editor-in-Chief of Science and Future Magazine - ERDAL ERZİNCAN, Musician - ERDAL GÜNEY, Composer Writer - ERDAL KARAKUŞ, KESK MYK Member - EREN AKSOYOĞLU, Political Communicator - ERENDİZ ATASÜ Writer, Prof. Dr. - ERİŞ BİLALOĞLU, Physician - ESRA KAHRAMAN, Writer - EYÜP MUHÇU, Former President of the Chamber of Architects - FAHRETTİN ENGİN ERDOĞAN, Painter, Former Deputy Secretary General of DİSK - FERAY AYTEKİN AYDOĞAN, Former President of Eğitim-Sen - FEVZİYE SAYILAN, Academic, Prof. Dr. - FİLİZ GAZİ, Journalist - FUAT SAKA, Musician - FUAT SEVİMAY, Writer - GALİP YALMAN, Retired Lecturer, Associate Professor - GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, Academic, Professor - GANİ KAPLAN, Former President of PSAKD – GİZEM ÖZDEM, Spokesperson for the LEFT Party, GÖKHAN BULUT, Academic, Dr. - GÖKSU CENGİZ, Member of the Left Feminist Movement - GÜLTEKİN NARİNLİ, General President of Yapı-Yol Sen – HAKAN TANITTIRAN, President of the Publishers' Professional Association - HALUK ÇETİN, Musician - HANDAN KOÇ, Writer - HASAN EROL EROĞLU, Prof. Dr. - HAVVA GÜMÜŞKAYA, Journalist - HAYDAR ERGÜLEN, Poet - HAYRİ ERDOĞAN, Publisher - HAYRİ KOZANOĞLU, Academic, Prof. Dr. - HİLAL ONUR İNCE, Academic, Prof. Dr. - HÜLYA GÜLBAHAR, EŞİK Volunteer - İBRAHİM KARACA, Poet - İBRAHİM VARLI, Journalist - İLBAY KAHRAMAN, Publisher - İLHAN CİHANER, Politician, Lawyer - İLKAY AKKAYA, Musician – İLKNUR BAŞER, LEFT Party Spokesperson, İNAN MUTLU, Economist - İSMAİL ARI, Journalist – İSMAİL HAKKI TOMBUL, LEFT Party Spokesperson, KAYA GÜVENÇ, Former Chairman of the TMMOB Board of Directors - KAYIHAN PALA, Prof. Dr. Member of Parliament - KEMAL AYTAÇ, Member of the Board of Directors of the Turkish Bar Association - KEMAL IRMAK, General President of Education-Sen - KEREM CANKOÇAK, Academician, Prof. Dr. - KORKUT BORATAV, Academician, Prof. Dr. - MAHİR BAĞIŞ, Journalist - MAHİR ULUTAŞ, President of the Board of Directors of the Chamber of Electrical Engineers, MAHMUT ASLAN, Vice President of the Pir Sultan Abdal 2 July Foundation - MEHMET GÜMÜŞ, Musician - MEHMET SOĞANCI, Former President of the TMMOB Board of Directors - MELİKE DEMİRAĞ, Musician - MERAL UYSAL, Professor, Academic - MERDAN YANARDAĞ, Journalist - METİN ÖZUĞURLU, Academician, Prof. Dr. - MURAT MERİÇ, Writer - MUSTAFA ALTINTAŞ, Academician, Prof. Dr. - MUSTAFA BİLDİRCİN, Journalist - MUSTAFA TÜRKEŞ, Prof. Dr. Academician - MÜFİT CAN SAÇINTI, Director, Actor - MÜJDE AR, Actor - NECMİ ERDOĞAN, Academic, Prof. Dr. - NEVAL OĞAN BALKIZ, Academic, Dr. - NİSANUR YILDIRIM, Journalist - NİYAZİ KOYUNCU, Musician - NUR BANU SATILMIŞ, First Children and Women Association - NURCAN GÖKDEMİR, Journalist - NUSRET SUNA, Chairman of the Board of the Chamber of Civil Engineers – ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU - Former President of YARSAV - OĞUZ GEMALMAZ, President of TİHAK – OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU, Writer - ONUR AKIN, Musician - ONUR ALP YILMAZ, Associate Professor, Academic - OZAN ÇOBAN, Musician - ÖMER TÜRKEŞ, Writer – ÖNDER İŞLEYEN, LEFT Party Spokesperson, ÖMER YILMAZ, Veli-Der President - ÖRSAN ÖYMEN, Professor, Academic - ÖZER AVANAŞ, BES General President - ÖZGÜRCAN ALKAN, Academic, Research Assistant - ÖZGÜR GÜRBÜZ, Writer - ÖZGÜR TOPÇU, TMMOB Board Member - ÖZKAN ATAR, United Metal Workers' Union General President - ÖZLEM ŞAHİN GÜNGÖR, Professor, Academic - RAHMİ YILDIRIM, Journalist - RUHİ KOÇ, Former General Secretary of Dev-Genç - RUTKAY AZİZ, Actor - SABAHAT AKKİRAZ, Musician - SADIK USTA, Writer - SELÇUK CANDANSAYAR, Academic, Prof. Dr. - SELÇUK ULUATA, Second President of the Chamber of Civil Engineers - SELİN NAKIPOĞLU, Lawyer, Writer - SELİN PELEK, Academic, Assoc. Prof. Dr. - SEMA PINAR, KESK MYK Member - SEMRA KARDEŞOĞLU, Journalist - SERDAR ŞAHİNKAYA, Economist, Writer – SERKAN ÖNGEL, Academic, Prof. Dr. - SERPİL GÜVENÇ, Writer - SERPİL SANCAR, Academic, Prof. Dr. - SEVGİ YILMAZ, KESK Executive Board Member - SEVİNÇ ERBULAK, Actress - SEYHAN ERDOĞDU, Academic, Prof. Dr. - ŞENAL SARIHAN, President of the 29 October Women's Association - ŞÜKRÜ ERBAŞ, Poet - TAHSİN DOĞAN, President of the Education Union - TANER TİMUR, Academic, Prof. Dr. - TİMUR SOYKAN, Journalist - UĞUR KOÇ, Journalist - ÜNAL ÖZMEN, Writer - YAŞAR AYDIN, Journalist - YAŞAR MİRAÇ, Poet - YAŞAR ÜZÜMCÜ, President of the Board of Directors of the Chamber of Food Engineers - YAŞAR YAVUZ, Academic, Dr. - YUNUS YENER, Chairman of the Board of the Chamber of Mechanical Engineers - ZAFER ARAPKİRLİ, Journalist - ZAFER KÖSE, Writer - ZEYNEL ABİDİN ERGEN, General President of the Union of All Retirees - ZEYNEL LÜLE, Journalist - ZEYNEP ALTIOK AKATLI, Writer

ONLINE SIGNATURES

The text ‘We Defend Secularism Together’ can be signed at laikligisavunuyoruz.org .

Note: This article is translated from the original article titled 168 isimden ortak açıklama: Laikliği Birlikte Savunuyoruz, published in BirGün newspaper on February 17, 2026.