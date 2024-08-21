Joker'in devam filminden yeni afiş

Joker serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Joker: Folie à Deux' (Joker: İki Delilik) filminden yeni afiş paylaşıldı.

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yeni afişinde, başrol oyuncuları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi isimler de yer alıyor.

İlk filmdeki performansıyla 2020'de Oscar kazanan Joaquin Phoenix'in başrolü üstleneceği devam filminde Lady Gaga da Harley Quinn karakterine hayat veriyor.

Merakla beklenen film, 4 Ekim'de seyirciyle buluşacak.