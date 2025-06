Jokey Ahmet Çelik Kimdir? Gazi Koşusu Şampiyonu Cutha’nın Sahibi Hulusi Çil Kimdir?

Atçılık camiasının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, 99. yılında da büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen ve Tay TV ile Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanan yarışta, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “Cutha” adlı safkan birinciliği göğüsledi. Bu başarı, hem jokey Ahmet Çelik’in kariyerine yeni bir altın halka ekledi hem de at sahibi Hulusi Çil’i Türkiye atçılık tarihine taşıdı.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu. Ağabeyi Mehmet Çelik’in yönlendirmesiyle atçılığa adım atan Çelik, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle temelini oluşturduğu kariyerine 2004 yılından bu yana profesyonel jokey olarak devam etmektedir.

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Bu prestijli yarışı bugüne kadar tam 8 kez kazanma başarısı gösterdi. Daha önce Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020), Burgas (2021) gibi isimlerle birincilik elde eden Çelik, 2024’te Final Dance ile, 2025’te ise Cutha ile zirvede yer aldı.

Böylece Ahmet Çelik, arka arkaya en fazla Gazi Koşusu kazanan jokey unvanını da sürdürmüş oldu. Bu rekor, Türkiye atçılığı açısından da eşsiz bir başarıyı temsil ediyor.

HULUSİ ÇİL KİMDİR?

2025 Gazi Koşusu’nun galibi olan Cutha’nın sahibi iş insanı Hulusi Çil, atçılık camiasında uzun süredir tanınan bir isim. Antiochos, Tor Gold, Raks Star gibi birçok yarış atına sahip olan Çil, sadece yarış sahalarında değil, iş dünyasında da aktif bir rol üstleniyor.

Hancı Otelcilik Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Hulusi Çil, aynı zamanda Aerosol Valf San. A.Ş. İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Turizm, otelcilik ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Çil, Cutha ile elde ettiği bu büyük zaferle atçılık kariyerinde bir zirve daha gördü.