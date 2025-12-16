Jokic-Alperen düellosu nefesleri kesti

NBA’de Batı Konferansı’nın üst sıralarını hedefleyen Denver Nuggets ile Houston Rockets, Ball Arena’da karşı karşıya geldi. Dengeli geçen karşılaşmada bireysel performanslar belirleyici oldu.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 42 dakika süre aldığı maçta 33 sayı, 10 ribaund ve 10 asist üreterek triple-double yaptı.

HÜCUM YÜKÜNÜ JOKIC ÇEKTİ

Denver Nuggets’ın yıldız ismi Nikola Jokic ise 39 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik performansıyla takımının hücum yükünü taşıdı.

Denver cephesinde Jamal Murray 35 sayıyla skora önemli katkı sağlarken, Houston’da Kevin Durant mücadeleyi 25 sayı ve 7 asistle tamamladı.

Bu sonuçla Denver Nuggets 25. maçında 19. galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise 23. karşılaşmasında 7. yenilgisini aldı.

Günün bir diğer önemli maçında Detroit Pistons, Boston Celtics'i TD Garden'da 112-105'lik skorla mağlup etti ve bu sezonki derecesini 21-5'e taşıdı. Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 133-140

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 121-103