Jokic durdurulamadı: Denver son nefeste kazandı

NBA Emirates Cup’ta heyecan tüm hızıyla sürerken Houston Rockets, evinde ağırladığı Denver Nuggets’a son saniyelere kadar çekişmeli geçen mücadelede 112-109 mağlup oldu. Toyota Center’daki karşılaşmada milli pivot Alperen Şengün, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla takımının en üretken isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Rockets cephesinde genç yıldız Reed Sheppard 27 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jabari Smith Jr. 21 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla double-double yaptı. Ancak bu katkılar, Nikola Jokic liderliğindeki Nuggets’ı durdurmaya yetmedi.

Denver'ın süper yıldızı Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle triple-double’a bir adım kala maça damgasını vurdu. Jamal Murray de 26 sayı ve 10 asistle bir diğer double-double'a imza atarak galibiyette kritik rol oynadı. Bu sonuçla Nuggets, NBA Cup’taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

EDWARDS’IN 41 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Gecenin bir diğer çekişmeli mücadelesinde Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center’da Minnesota Timberwolves’u 114-113 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Timberwolves cephesinde Anthony Edwards adeta tek başına direndi. 41 sayılık performansıyla gecenin en skorer ismi olan genç yıldız, takımını son ana kadar oyunda tuttu. Rudy Gobert ise 12 sayı ve 12 ribauntla “double-double” üretti.

Suns’ta ise dengeli skor dağılımı galibiyeti getirdi. Dillon Brooks 22 sayı, Collin Gillespie 20 sayı kaydederken takımın beyni Devin Booker 16 sayı ve 10 asistle oynadı.