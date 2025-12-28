Jonah Mathews böyle istedi: Beşiktaş 13’te 13 yaptı

Beşiktaş, deplasmanda Aliağa Petkimspor’u Jonah Mathews’un son saniye üçlüğüyle 75-72 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi’nde 13’te 13 yaptı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle lige en iyi başlangıç rekorunu da geliştirdi.

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, kazanma alışkanlığını bir kez daha sahaya yansıttı. Siyah-beyazlılar, Aliağa deplasmanında son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Petkimspor’u 75-72 yenerek ligde 13’te 13 yaptı ve kendi rekorunu bir adım daha ileri taşıdı.

Karşılaşma boyunca oyunun temposu sık sık el değiştirirken, Beşiktaş özellikle hücumda ritim bulmakta zorlandığı bölümlerde maçtan kopmadı.

İlk yarıyı 41-37 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda savunma sertliğini artırarak oyunda kaldı ve son çeyreğe 56-54 geride girdi.

SON PERİYOTTA SAHNE MATHEWS’UN

Maçın kırılma anı son çeyrekte geldi. Beşiktaş adına sorumluluk alan Jonah Mathews, bu bölümde attığı 13 sayıyla takımını ayakta tuttu.

Bitime saniyeler kala skor 72-72'yken Aliağa kendi son hücumunda sayıyı bulamadı. Beşiktaş ise son hücumda topu Mathews’a emanet etti. ABD’li skorer guard, son topta gönderdiği üçlükle siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi ve Aliağa deplasmanında son sözü söyledi.

Mathews karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer ismi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılık galibiyetin anahtarı oldu. Beşiktaş’ta Ante Zizic pota altında verdiği mücadeleyle ribaundlarda etkili olurken, savunma sertliği son bölümde sonucu belirleyen unsurlardan biri oldu.

REKOR GELİŞTİ

Bu sonuçla Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi’nde 13 maçta 13 galibiyet alarak lige tarihindeki en iyi başlangıcı sürdürdü ve rekorunu geliştirdi. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, zor deplasmanlarda dahi oyundan kopmayan yapısıyla ve mental direnciyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Aliağa’da kazanılan bu kritik galibiyetle yalnızca serisini değil, ligin zirvesindeki yerini ve istikrarını da perçinlemiş oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın başarılı Başantrenörü Dusan Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:

ALIMPIJEVIC: ÇOK YORGUNUZ

"Açıkçası bizim için şu an önemli olan tek şey kazanmak çünkü çok yorgunuz. Deplasman maçları ve ufak sakatlıklardan dolayı çok yorgunuz. Yine de bunların üstesinden gelmenin bir yolunu buluyoruz.

Açıkçası bize sezon başı biri çıkıp '2025 biterken ligde 13/13 yapıp Eurocup'ta 2. sırada olacaksınız' deseydi bunu hemen kabul ederdik.

Dediğim gibi böyle durumlarda bazen düşmek sorun değil, asıl önemli olan şey ayağa kalkmayı bilebilmek. Artık sezonun kritik bölümlerine giriyoruz, tüm taraftarlarımızı yanımızda olup bizi desteklemeye davet ediyorum. Onların desteği bize büyük enerji veriyor."