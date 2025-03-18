Jonas Mekas’ın filmi 1948 Atlas’ta seyirciyle buluştu

Kültür Sanat Servisi

Yönetmen Jonas Mekas’ın sürgünden evine ve ailesinin yanına dönüşünü konu alan Litvanya’ya Yolculuktan Hatıralar filmi Othon Cinema ile 1948 Atlas’ta izleyiciyle buluştu.

Othon Cinema, yeni gösterim programında sinema tarihinin dönüm noktası olarak görülen yönetmenlerinden Jonas Mekas’ın sürgünden evine ve ailesinin yanına dönüşünü anlatan Litvanya’ya Yolculuktan Hatıralar filmini seyircilerin beğenisine sundu.

Othon Cinema’dan Enes Serenli’nin sunuşuyla başlayan gösterim savaşın yıkıcılığını Mekas’ın hayat hikâyesiyle ele alıyor. Film, sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Jonas Mekas’ın, 27 yıl aradan sonra 2. Dünya Savaşı nedeniyle gitmek zorunda kaldığı Amerika’dan memleketi Litvanya’ya yaptığı dönüş yolculuğunu belgeliyor. Mekas’ın filmi, bireysel bir hafızadan evrensel bir göç ve özlem hikâyesine dönüşerek seyirciyi de konuya ortak ediyor.