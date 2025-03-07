Jonas Mekas’ın sürgünden evine dönüşünü anlatan 'Litvanya’ya Yolculuktan Hatıralar' filmi gösterime girecek

Othon Cinema, yeni gösterim programında sinema tarihinin dönüm noktası olarak görülen

yönetmenlerinden Jonas Mekas’ın sürgünden evine ve ailesinin yanına dönüşünü konu alan

Litvanya’ya Yolculuktan Hatıralar filmini izleyici ile buluşturuyor.

FİLM HAKKINDA

Litvanya’ya Yolculuktan Hatıralar, sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Jonas

Mekas’ın, 27 yıl aradan sonra savaş sebebiyle gitmek zorunda kaldığı Amerika’dan memleketi ve evi Litvanya’ya yaptığı dönüş yolculuğunu belgeler.

Mekas, analog el kamerası ve şairane tavrıyla, çocukluk anıları, göç deneyimi ve ailesiyle yeniden kurduğu bağlar üzerinden dünyaya dair aidiyetini ve geçmiş zamanı sorgular.

Böylece film, bireysel bir hafızadan evrensel bir göç ve özlem hikâyesine dönüşür. Mekas’ın eve dönüşü, kaybedilen bir geçmişin izini sürerken köklerine dönmenin anlamını keşfeden bir hatıra yolculuğudur.

Film, 16 Mart'ta saat 16.00'da 1948 Atlas'ta gösterilecek.

Biletler, Biletinial üzerinden satışa çıktı.



