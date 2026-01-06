Jonyo Shelvey'den çarpıcı açıklamalar: "Eyüpspor maaşımı elden vermeye çalıştı"

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ve Eyüpspor’da oynayan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, katıldığı bir yayında Türkiye’de yaşadıklarını anlattı.

İngiliz futbolcu, Başkanı ve Asbaşkanı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eyüpspor'da maaşını aylarca alamadığını, ödemelerin bir bölümünün elden ve nakit yapılmak istendiğini, yalnızlık nedeniyle uyku haplarına bağımlı hale geldiğini ve teknik direktörü Arda Turan’la yaşadığı ilginç anlara dair açıklamalarda bulundu.

Shelvey’nin anlattıkları, Türkiye’de yabancı futbolcuların karşılaştığı ödeme sorunlarını ve kulüp pratiklerini bir kez daha tartışmaya açtı.

"NAKİT VERMEYE KALKTILAR”

Eyüpspor’da geçirdiği sürecin en çarpıcı bölümünü maaş krizinin oluşturduğunu söyleyen Shelvey, dört ay boyunca ücret alamadığını belirtti:

“Eyüpspor’da dört ay maaş alamadım. Türkiye’de böyle şeyler olur ya… Sonra ‘ödemeyi iki parça yapalım’ dediler. İlk parçayı nakit vermeye kalktılar. Ama dört ay gecikmişti.

‘Bu kadar parayı nakit alıp İngiltere’ye nasıl götüreyim?’ diye sordum.”

Shelvey, ikinci ödemenin de sürekli ertelendiğini ve kendisine defalarca “gelecek hafta” denilerek oyalandığını ifade etti:

“İkinci ödeme zamanı geldi, yine yok. Sorumlu kişiye mesaj attım. ‘Gelecek hafta’ dedi. O hafta geldi, yine ödeme yok. Yine bahane.”

Bu sürecin ardından sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığını anlatan İngiliz futbolcu, kulüple ancak borcun bir kısmını alarak ayrılabildiğini söyledi:

“En sonunda ‘Borcunuzun yarısını verin, ben İngiltere’ye dönüyorum, sözleşmeyi feshedelim’ dedim. Ailemden uzağım, işimi yapıyorum ama para yok. Bu bir kontrat. Kasım sonu gibi döndüm. Noel’i ailemle geçirdim.”

“KURNAZLIK YAPIYORLAR”

Shelvey, yaşadığı maaş krizinin münferit olmadığını, Türkiye’de yabancı futbolcuların benzer sorunlarla sık sık karşılaştığını öne sürdü:

“Yerlilere ödüyorlar çünkü maaşları daha düşük. Yabancılara ise ödeme yapmamak için her türlü kurnazlığı yapıyorlar.”

Bu duruma örnek olarak Wilfried Zaha’yla yaptığı bir konuşmayı aktaran Shelvey, Galatasaray’da forma giydiği dönemde Zaha’nın da aylarca ödeme alamadığını söyledi:

“Wilfried Zaha’yla konuşmuştum. O zaman Galatasaray’daydı, üç aydır para almıyordu. Benden çok daha fazla kazanıyordu.”

Shelvey’nin açıklamalarındaki bir diğer çarpıcı başlık ise uyku hapı bağımlılığı oldu. Türkiye’de geçirdiği 18 aylık süreçte yalnız yaşadığını ve bunun psikolojik olarak kendisini çok zorladığını anlatan İngiliz futbolcu, bağımlılığını ilk kez kamuoyuyla paylaştığını söyledi:

“Türkiye’de oynadığım dönemde uyku ilaçlarına bağımlı hale geldim. Bunu ilk defa anlatıyorum. Eve antrenmandan sonra dönüyordum ve ‘şimdi ne yapacağım?’ diye düşünüyordum.”

Rize’deki yaşam koşullarının da bu süreci ağırlaştırdığını belirten Shelvey, sosyal hayatın yok denecek kadar sınırlı olduğunu ifade etti:

“Müslüman ağırlıklı bir şehirdeydim. Üç tane restoran vardı. Zaman geçirmek için üç dört uyku hapı alıp sabaha kadar bayılıyordum.”

“NEREDEYSE ALKOLE BAŞLAYACAKTIM”

Günlük rutininin tamamen uyku ilaçları etrafında şekillendiğini söyleyen Shelvey, durumun tehlikeli bir noktaya geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Eve gece 1-2 gibi dönüyordum, yemek yiyordum. Sonra üç dört uyku hapı alıyordum. Gece yarısı uyanıp üç dört tane daha atıyordum. Ertesi gün antrenmana gidiyordum.”

Daha sonra İstanbul’a taşındığını ancak yalnızlığın devam ettiğini belirten Shelvey, alkolle ilgili de kritik bir eşikten döndüğünü söyledi:

“Neredeyse alkole başlayacaktım ama bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüm. Uyku ilaçlarıyla devam ettim.”

ARDA TURAN ANILARI

Shelvey, Eyüpspor’daki teknik direktörü Arda Turan’la ilgili anılarını da oldukça sıra dışı ifadelerle paylaştı:

“Arda Turan deliydi, bildiğin manyak. Ofisine girerdim, ‘John seni seviyorum’ derdi. ‘Viski var mı?’ diye sorardı. Antrenman sonrası puro, viski… Ayaklar masada. İngiltere’de böyle bir şey görmedim.”

Shelvey, tüm bu tabloya rağmen Eyüpspor’u tercih etmesinin temel nedenini de açıkça dile getirdi:

“Dürüst olayım, oraya gitmemin sebebi iyi bir kontrattı.”