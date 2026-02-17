Jordon Ibe hakkında kasten yaralama davası

Liverpool altyapısından yetişen ve şu anda Lokomotiv Sofia forması giyen Jordan Ibe, İngiltere’de kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcu, işlemler için bulunduğu havaalanında tutuklandı.

Ibe’nin mart ayında mahkemeye çıkarılacağı ve dava sürecinin İngiltere’de devam edeceği belirtildi. Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, haber İngiliz futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ADANASPOR’DA FORMA GİYEMEMİŞTİ

Jordan Ibe, 2021/22 sezonunun ara transfer döneminde bonservisi elindeyken Adanaspor’a transfer olmuştu. Türkiye’ye gelişi büyük ses getiren İngiliz oyuncu, yaşadığı mental sağlık sorunları nedeniyle Adana temsilcisinde hiç resmi maçta forma giyememişti. Kısa süren bu Türkiye macerası, Ibe’nin kariyerindeki kırılma noktalarından biri olarak kayda geçti.

AMATÖR LİGE KADAR GERİLEDİ

İngiltere Milli Takımı’nın çeşitli alt yaş gruplarında forma giyen Jordan Ibe, Premier Lig günlerinin ardından ciddi bir düşüş yaşadı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz kasım ayında Lokomotiv Sofia’ya transfer olmadan önce kariyerini İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Sittingbourne FC’de sürdürüyordu.