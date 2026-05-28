Jorge Garbajosa: "NBA Avrupa projesi sürdürülebilirlik üzerine kurulu"

FIBA Europe Başkanı Jorge Garbajosa, NBA’in Avrupa projesinin temelinde ekonomik sürdürülebilirliğin bulunduğunu söyledi.

İspanya basınına konuşan Garbajosa, NBA Avrupa yapılanması Euroleague ile yürütülen görüşmeler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin geleceği ve genç oyuncuların NCAA’e yönelmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Euroleague ile ilişkilerinin olumlu ilerlediğini belirten Garbajosa, Dejan Bodiroga ile iletişiminin iyi olduğunu ifade ederken tüm tarafların ortak bir çözüm için çalıştığını söyledi.

"CİDDİ ZARAR EDİYOR"

NBA’in yaklaşımının ekonomik açıdan sürdürülebilir bir model oluşturmak olduğunu vurgulayan Garbajosa, mevcut yapıda bazı kulüplerin ciddi zarar ettiğine dikkat çekti.

İspanyol yönetici, NBA’in kulüplerin zarar etmeyeceği ve yeniden yatırım yapabilecekleri bir sistem hedeflediğini aktardı.

Garbajosa ayrıca yeni modelin yalnızca belirli kulüpler için değil, tüm Avrupa basketbol ekosistemi için fırsat yaratmayı amaçladığını belirtti.

Yerel lig şampiyonlarının ve BCL’de başarılı olan ekiplerin de üst organizasyonlara katılım şansı elde edeceğini ifade eden Garbajosa, sportif başarının merkeze alınacağı bir yapı hedeflediklerini söyledi.

KATILIM ŞARTINI ÖĞRENECEKLER

BCL’ye olan ilginin arttığını dile getiren FIBA Europe Başkanı, birçok kulübün organizasyona katılım şartlarını öğrenmek için temas kurduğunu kaydetti.

Yeni projenin kulüpler ve oyuncular açısından heyecan yarattığını belirten Garbajosa, mevcut Euroleague sisteminden farklı olarak her sezon sportif başarının yeniden kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Genç oyuncuların NCAA’e yönelmesiyle ilgili de konuşan Garbajosa, oyuncuların kariyer tercihine saygı duyduklarını ancak altyapıya yatırım yapan kulüplerin emeklerinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

NBA ile bu konuda anlaşma sağlandığını belirten Garbajosa, benzer bir sistemin NCAA için de hedeflendiğini ifade etti.