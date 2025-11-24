Giriş / Abone Ol
Galibiyet serisini 9 maça çıkaran Al Nassr kulüp rekorunu kırdı. Takımın teknik direktörü Jorge Jesus, "Al Nassr’ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur” dedi

Spor
  24.11.2025 16:58
  • Giriş: 24.11.2025 16:58
  • Güncelleme: 24.11.2025 17:05
Jorge Jesus rekor kırdı, kulüp tarihine geçti

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde çıkışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Al Khaleej’i 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, takımın form durumundan memnun olduğunu belirtti: “Al Nassr’ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur.”

Portekizli teknik adam, serinin devamı için oyuncularına güvendiğini de söyledi: “Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım.”

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, ligde 9’da 9 yaptı. Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Najma ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de bir sezon teknik direktörlük yapan Jesus, sarı-lacivertli kulüple kupa kazanmayı başarmıştı.

