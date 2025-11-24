Jorge Jesus rekor kırdı, kulüp tarihine geçti
Galibiyet serisini 9 maça çıkaran Al Nassr kulüp rekorunu kırdı. Takımın teknik direktörü Jorge Jesus, "Al Nassr’ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur” dedi
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde çıkışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Al Khaleej’i 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, takımın form durumundan memnun olduğunu belirtti: “Al Nassr’ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur.”
Portekizli teknik adam, serinin devamı için oyuncularına güvendiğini de söyledi: “Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım.”
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, ligde 9’da 9 yaptı. Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Najma ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de bir sezon teknik direktörlük yapan Jesus, sarı-lacivertli kulüple kupa kazanmayı başarmıştı.