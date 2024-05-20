José Carreras'ın son Türkiye konseri 20 Eylül'de

Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, jübilesi olan “The Farewell Tour”un dünya prömiyerinde 20 Eylül akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

3 Tenors’un efsanevi ismi José Carreras, The Farewell Tour kapsamında son defa Türkiye’ye geliyor.

Konser, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20 Eylül akşamı gerçekleşecek.

İlk kez İtalya'da sahne alarak müzik kariyerinde hızla ilerleyen Carreras, bu performansın ardından New York, San Francisco, Londra başta olmak üzere pek çok şehirde ünlü sopranolarla sahne alarak kısa sürede tanınırlık kazandı.

Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle ün kazanan Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.