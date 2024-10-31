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Jose Mourinho antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün yapılan antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve sakatlık geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Spor
  • 31.10.2024 17:22
  • Giriş: 31.10.2024 17:22
  • Güncelleme: 31.10.2024 17:37
Kaynak: Spor Servisi
Jose Mourinho antrenmanda sakatlandı
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun antrenmanda sakatlandı.

Portekizli teknik direktör, sosyal medya hesabından takımın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpıştığı anları paylaştı.

Jose Mourinho,sarı lacivertli kulübün bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesinin gündem olmasının ardından antrenman görüşmelerini paylaştı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

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