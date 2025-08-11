Jose Mourinho: Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum

Jose Mourinho: Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum

‘Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar’

‘Maçımızın ertelenmesi bizim için iyi oldu’

‘Kerem, Benfica’nın oyuncusu’

Doğukan DEMİRKIRDI – Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rotterdam'da oynanan maçtan sonraki sözlerinin hatırlatılması üzerine “Evet ‘Cehennem’ demiştim. Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Agresif ve vahşi değildi ama güzel bir ortam vardı. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00’de Hollanda ekibi Feyenoord’u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

‘TARAFTARLARIMIZ İSTEDİKLERİ ZAMAN RAKİPLER İÇİN ZOR BİR ATMOSFER YAŞATIYORLAR’

Yarın maçta yaşanacak atmosferin taraftarın elinde olduğuna değinen Mourinho, “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Evet ‘Cehennem’ demiştim. Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Agresif ve vahşi değildi ama güzel bir ortam vardı. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız” sözlerini kullandı.

‘İKİSİNİN DE DÖNMESİ BİZİM İÇİN İYİ’

Sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ve Anderson Talisca’nın durumu hakkında konuşan Jose Mourinho, “Talisca’nın durumu İsmail’den daha iyi. Kendisi hazırlıkların ilk haftasında sakatlık yaşadı. Biz kamptayken sıkı çalışmalarını sürdürdü. İsmail kampta sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca’nın arkasında. İsmail takımla sadece 3 gün çalışabildi. Ama böyle bir maçta kulübede bizim için bir opsiyondur. İkisinin de dönmesi bizim için iyi. Yarınki maçta ilk maçtaki oyuncular ile Talisca ve İsmail olacak elimizde.

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Geçişler sadece benim oyunum için önemli değil. Bütün teknik direktörler için çok önemli. Oyun içinde sürekli geçişler oluyor. Yarınki maçta buna bakarsanız görürsünüz. Çok fazla geçiş olacaktır. Oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya sorarsanız da aynısı der diye düşünüyorum.”

‘MAÇIMIZIN ERTELENMESİ BİZLER İÇİN İYİ OLDU’

Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacakları maçın ertelenmesi ve Feyenoord’un hafta sonu lig maçı oynaması ile ilgili Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlandığını bilmiyordum. Belirttiğiniz isimlere bakarsak ben de u18 takımımızdan sakatlanan oyuncuları sayabilirim. Belirttiğiniz oyuncular oynamayan oyuncular. NAC onlara zorluk yaşatmadı. Maçımızın ertelenmesi bizler için iyi oldu. Maç yükünün bize iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz. Bizim için iyi bir karardı. Bütün odağımız yarınki maçta. Bugün yapacağımız antrenmanda önemli bir şey çalışmayacağız. 30 dakika kalabilirsiniz. Saklayacak bir şey yok. Bütün çalışmalarımızı dün bitirdik” sözlerini sarf etti.

‘MAÇ MAÇ BAKMAK GEREKİYOR’

Play-Off’a kalmak istediklerini daha sonraki hedeflerinin ise Şampiyonlar Ligi olacağını aktaran Mourinho, “Öncelikli hedefimiz Play-Off’lara kalabilmek. Play-Off’lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi’ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi’ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers’a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek” dedi.

‘KEREM, BENFİCA’NIN OYUNCUSU’

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Mourinho, “Kendisi Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica’nın oyuncusu” şeklinde konuştu.

'GALATASARAY MAÇINI SADECE 1 DAKİKA İZLEDİM'

Öte yandan Galatasaray’ın lig maçını izlediniz mi? şeklinde gelen soruya Mourinho, “Maçın sadece 1 dakikasını izledim. Sonrasında da Pazar günü Göztepe maçını izledim. Hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için onların maçını izledim” cevabını verdi.