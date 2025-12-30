Jose Mourinho, Benfica'da da kayıp

Benfica, Bruno Lage’nin ardından göreve getirilen Jose Mourinho ile ligde istediği sonuçları alamadı. Portekiz temsilcisi, Mourinho yönetiminde çıktığı 12 lig maçında toplam 10 puan kaybetti.

Ligde 16 hafta sonunda lider Porto 46 puanla zirvede yer alırken Sporting Lizbon 41 puanla ikinci sırada bulunuyor. Benfica ise 36 puanla üçüncü basamakta kaldı ve liderin 10 puan gerisine düştü.

BRAGA MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

Benfica’nın Braga ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Jose Mourinho’nun değerlendirmeleri öne çıktı. Portekizli teknik direktör, karşılaşmayı kazandıklarını savunarak hakem kararlarına da göndermede bulundu.

Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir zafer. İlk yarıda Braga bizden daha iyiydi ama kısa sürede üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran toptan golü bulduk. İkinci yarıda sahada sadece Benfica vardı. Burada 3-2 kazandık, bu bizim için büyük bir sonuç” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, iptal edilen golle ilgili olarak ise “Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı. VAR monitöründe tekrar tekrar izledim. Gol geçerliydi. Kazandık” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 puan topladı. Portekiz ekibi, ligdeki bir sonraki maçında 3 Ocak Cumartesi günü sahasında Estoril’i konuk edecek.