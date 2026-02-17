Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak Real Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu.

Daha önce Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’nın başına geçtikten sonra sık sık dile getirdiği “Kendi seviyeme döndüm” ifadeleriyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken Mourinho, bu kez de benzer sözlerle tartışmanın fitilini ateşledi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Portekizli teknik adam, Real Madrid’e olası dönüşü ve kulübün başkanı Florentino Pérez ile ilişkisi hakkında gelen bir soru üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mourinho, “Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica’ya imza attığımda bana mesaj attı. Bana, ‘Tekrar üst düzey bir kulübe katıldığın için mutluyum’ dedi” sözleriyle hem İspanyol basınında hem de Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

“REAL MADRİD İLE ARAMDA BAĞ VAR”

Mourinho, Real Madrid’e olası bir dönüş ihtimali hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Real Madrid’e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim. Bir profesyonel, bir kulüpten böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak ayrıldığında, sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.”

Portekizli teknik adam, İspanyol devinden ayrılmasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Real Madrid taraftarlarıyla karşılaştığında aynı duyguyu yaşadığını da vurguladı.

Mourinho, “Dünyanın dört bir yanında Real Madrid taraftarlarıyla karşılaştığımda bana duyulan saygıyı hissediyorum. İnsanlar her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyor. Bu harika bir duygu” dedi.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE TEPKİ

Mourinho’nun “üst düzey kulüp” vurgusu ve geçmişe dönük açıklamaları, Fenerbahçe taraftarları tarafından yeniden eleştiri konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada, Portekizli teknik adamın bu sözlerle Fenerbahçe dönemini küçümsediği yönünde yorumlar yapıldı.