Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."