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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Spor
  • 28.02.2025 18:21
  • Giriş: 28.02.2025 18:21
  • Güncelleme: 28.02.2025 18:24
Kaynak: DHA
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
AA

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

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