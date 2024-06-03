Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78. isim oldu.

Sarı-lacivertli futbol takımının 117 yıllık tarihinde daha önce 40 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı.

Geçen sezon İsmail Kartal'la kulüp tarihinin puan rekorunu kırmasına karşın ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son olarak İtalya'nın Roma ekibini çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.