Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gelmek için Aziz Yıldırım'dan izin almadım

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşme imzalamak için Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan izin aldığı iddiasına ilişkin, "Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insanlara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına Mourinho'nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.

Jose Mourinho, sözlerine, "Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO'YDU"

"Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi" diyen Mourinho, şunları söyledi:

"Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımım Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız."

"KİMSEDEN İZİN ALMAM"

"Sözleşme imzalamak için Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım izin verdi" iddiasına yanıt veren Mourinho, "Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insanlara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım."

"2 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Seçilmesi halinde Aziz Yıldırım'la çalışıp çalışmayacağı sorulan Mourinho, "2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Şu anda ben başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Bana sunulan proje çok önemliydi. Ben dünyada büyük takımlarda çalıştım ama burada gördüğüm tesisler çok iyi. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi EURO 2024'te olacak. Bizim 2 hafta sonra çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için her şeyimi vereceğim çünkü bu kulübün ruhu onlar. Az önce de dediğim gibi ben Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım" cevabını verdi.