Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 5. derbisini de kazanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon çıktığı 5 derbide de galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan derbilerde galibiyetle tanışamadı. Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray’a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, bugün de evinde Beşiktaş’a 1-0 kaybetti.

Jose Mourinho’nun öğrencileri 2 Nisan’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Galatasaray’a 2-1’lik skorla elendi.

Kanarya, bu sezon Süper Lig’de aldığı 3 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

Ligde 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.