Jose Mourinho, Galatasaray'a dava açacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Galatasaray kulübünün açıklamasından sonra, Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho, avukatlarıyla bir araya geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mourinho, Galatasaray kulübüne dava açma kararı aldı.

ÖZEL | Galatasaray kulübünün açıklamasından sonra, Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho, avukatlarıyla bir araya geldi. Galatasaray kulübüne dava açma kararı aldı. https://t.co/OY4c966Etv — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) February 25, 2025

GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun dile getirdiği ifadelerin bağlamından koparıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.