Jose Mourinho için Premier Lig iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkati çeken bir iddia gündeme geldi.

Mourinho, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Sean Dyche'nin yerine geçebilecek bir aday olarak gösterildi.

Football Insider'ın haberine göre, ABD'li iş insanı Dan Friedkin, Everton'ın yüzde 94,1 hissesini satın almak için mevcut sahibi Farhad Moshiri ile anlaşmaya vardı.

Football Insider'a konuşan kaynaklara göre Jose Mourinho, Dan Friedkin'in devralma işlemini tamamlamasının ardından Everton'da Sean Dyche'nin yerini almak için “güçlü bir seçenek” olarak görülüyor.

Dan Friedkin, Serie A ekiplerinden Roma'nın da sahibi. Jose Mourinho, Friedkin'in sahibi olduğu Roma'da teknik direktörlük yapmış ve UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.