Jose Mourinho iddialara yanıt verdi: Benfica'da kalacak mı?

Jose Mourinho ile ilgili Portekiz basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CNN Portugal’da yer alan haberde, deneyimli teknik adamın menajeri Jorge Mendes’in Mourinho’nun Benfica’da kalmasını istemediği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından Mourinho’dan açıklama geldi. Casa Pia ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, “Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica’da devam etmek” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZI KAYBETTİK"

63 yaşındaki teknik adam, takımın ligdeki durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, alınan beraberliğin şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp olduğunu belirterek, “Şampiyonluk için son şansımızı kaybettik. İkincilik için de her şey bizim elimizde değil” dedi.

Takım içi performansa yönelik eleştirilerde de bulunan Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, “Sahada görmek istemediğim oyuncular var. Ancak onlar kulübün varlıkları. Değerlerini korumak için oynamaları gerekebilir” şeklinde konuştu.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Öte yandan Mourinho’nun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Anlaşmada, sezon sonunda tarafların belirli bir tazminat ödeyerek sözleşmeyi feshedebileceği bir madde yer alıyor.

Portekiz Ligi’nde lider Porto 73 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Sporting 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Benfica ise 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor.