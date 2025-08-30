Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe'de yaklaşık 15 ay teknik direktörlük görevini yürüten dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho İstanbul'dan ayrıldı. Mourinho, havalimanında görüntülendi.
Kaynak: AA
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gitti.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.
Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.
Mourinho'nun yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.