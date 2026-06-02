Jose Mourinho istedi: Arda Güler'e rakip geliyor

Real Madrid’de Jose Mourinho döneminin kısa süre içinde başlayabileceği öne sürülürken Portekizli teknik adamın kadro planlamasına ilişkin ilk talepleri de gündem oldu.

The Athletic’te yer alan habere göre Mourinho, Real Madrid yönetiminden yaratıcı özellikleri güçlü bir orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istedi.

Bu talep, İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının bir bölümü, “Arda Güler zaten kadroda var” yorumlarıyla Mourinho’nun bu talebine tepki gösterdi.

Taraftarlar, geride kalan sezonda önemli bir çıkış yakalayan Arda’nın yeni dönemde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savundu.

İddialara göre Real Madrid’in gündemindeki isimlerden biri de Como forması giyen eski oyuncusu Nico Paz.

"FORMA REKABETİ ARTAR"

İspanyol devinin Paz için yeniden devreye girebileceği belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler’in orta saha ve hücum hattındaki forma rekabetinin artabileceği ifade ediliyor.

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Milli futbolcu, 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde sezonun çıkış yapan isimlerinden biri olarak gösterildi.

Real Madrid’de teknik direktörlük ve kadro planlamasına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Arda Güler’in yeni sezondaki rolü şimdiden merak konusu oldu.