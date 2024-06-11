Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de gönderilmesini istediği tek futbolcu belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, hazırlık kampı başlamadan 'gitsin' dediği tek futbolcu geçen sezon kiralık gitmeyi kabul etmeyen Ryan Kent oldu.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

Portekizli teknik direktör, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı.

İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik direktör, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i tamamen sildi.

Mourinho'nun görmeden gönderin dediği tek isim Ryan Kent oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" dedi.