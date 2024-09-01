Jose Mourinho'nun maaşı ne kadar? Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti nedir?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'dan Fenerbahçelilerin beklentisi oldukça yüksek. Jose Mourinho'nun maaşı da merak konusu olmaya devam ediyor.

JOSE MOURİNHO'NUN KAZANDIĞI KUPALAR

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26 Ocak 1963 tarihinde doğan Portekizli Jose Mourinho'nun kariyerinde sayısız başarı bulunuyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 İngiltere Premier Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Serie A Şampiyonluğu, 1 La Liga Şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupa, 4 İngiltere Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi dahil toplam 26 kez kupa kaldırdı. Jose Mourinho 4 kez dünyada yılın teknik direktörü seçildi.

JOSE MOURİNHO'NUN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre, 2024-2025 ve 2025-2026 yıllarında Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktörü Jose Mourinho'nun maaşı her yıl için 10.5 Milyon Euro'dur.