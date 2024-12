Jose Mourinho: “Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız”



UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Samet’e olan tepkinin takımı etkileyip etkilemediğine dair soruyla sözlerine başlayan Mourinho, “Öyle olduğunu düşünmüyorum. Samet o hatayı ilk yarıda yaptı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de ilk yarıda iyi oynadı. Genele baktığınızda en iyi oynadığımız bölüm ilk yarıdaydı. Golü yedikten sonra iyi oynamaya devam ettik, pozisyonlar ürettik. 1-0 adil sonuç değildi. 2-0 olunca göğsümüze bıçak darbesi oldu. Samet’e yapılan tepki üzücü. O bizden birisi. Ben asla taraftarları eleştirmem. Taraftarlar bu kulübün temelidir. Hatayı Samet yapmadı. Hatayı biz, biz, biz yaptık” ifadelerini kullandı.



“Taraftarlarımızı desteklemelerini sağlamalıyız”

Beşiktaş ve Athletic mağlubiyetlerine değinen deneyimli teknik adam taraftarların tepkisinin bu ülkede kültürel bir durum olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar önemli değildir diye düşünülmüştür. Üst üste kötü sonuç aldık. Bu ülkede kültürel bir şey. Bazı kulüplerde daha zor durumlarda karşılaşmayabiliyorsunuz adapte olmaya çalışıyoruz. Kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Şu an geçiş dönemindeyiz. Oyuncular buna alışıklar. Şimdi bir sonraki maç yine içeride olacak. Taraftarlarımızı desteklemelerini sağlamalıyız. Son ana kadar takımı desteklediler. 1 kişi eksik kalana kalma anına kadar. 1 kişi eksik kalınca işin zor olacağını düşündüm. İyi bir rakibe karşı oynadık. Taraftarlar üzgün ama bizden daha üzgün değiller. Bizler profesyonel insanlarız. Üzgün olabiliriz ama dengeli olmalıyız. Pazar günü yeni bir maçımız var.”



Jayden’ın elimde olmasını isterdim"

Takımın mevcut kadrosu ve gelişimleriyle ilgili sorulan soruya Mourinho, "İrfanı geliştirmemiz için sakat olmaması gerekiyor. Asla 2-3 haftalık maç istikrarı sağlayamadı. Oynayıp oynayamamasından emin değildik. Kasında spazm vardı kasında; bir riskti. Becao neden oynamadı; her stoperin farklı özellikleri var. Teknik anlamda iyi oyun kurmayı seven stoper severim. Oyuncularımdan mutluyum. Daha iyi oyuncular istemeyeceğim. Jayden’in elimde olmasını isterdim. Listeye yazamadığımız oyuncuları istedim ama yoklar. Ne kadar zor durumda olduğumuzu görüyorsunuz. Mert Hakan Yandaş, devamlılık sağlayamayan oyuncular arasındaydı. Olaylara bakarken gerçeği görmeden bakıyorzunuz. Türkçe bilmiyorum sadece bir kaç kelime biliyorum. Keşke bütün oyuncular elimde olabilseydi. Lyon maçında Mert (Müldür) cezalı olacak. Sol bekte kim oynayacak? Belki bana yardımcı olabilirsiniz o maçta. Ama biz tur atlayacağız. Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız. Tur atlayınca listeye isim ekleyebileceğiz. Jayden’ı çıkarıp Kostic’i yazabilececeğiz. Tur atlayacağız. Belki tur atladıktan sonra tekrar Bilbao ile eşleşebiliriz ama bugün maç bizim elimizdeydi" değerlendirmesinde bulundu.



Gol atabilmek için yeterince pozisyon ürettik"

Önümüzdeki maçı henüz düşünmediğini aktaran Portekizli teknik adam, "Bazen kaleyi bulan şutlar maçı çok iyi yansıtmazlar çok iyi. Tadic’in En-Nesyri’ye verdiği pas asist gibi, bence net pozisyondu. Gol atabilmek için yeterince pozisyon ürettik. Bilbao oyuncusu baskı altındayken kendi kalesine gol atıyordu. Kulübede ‘Djiku veya Çağlar’ın başına gelseydi muhakkak gol olurdu’ dedim. Kendilerinin bile anlayamadığı şekilde öne geçtiler. Ortada bir şey yokken ikinci golü buldular. Zannediyorum ki topa bir daha fazla sahip olduk. Önümüzdeki maça Fred ve Oğuz geri dönecek" diye konuştu.



Takımı ve atmosferi korumam lazım"

Süper Lig’de bir sonraki maçta karşılaşacakları Başakşehir maçıyla ilgili ise Mourinho, "Samet’i oynatamam. Takımı ve atmosferi korumam lazım. Başakşehir’i iyi tanıyorum. Onların maçlarını bazen izliyorum. Bugün uyuyabilirsem yarın, uyuyamazsam analize başlayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.