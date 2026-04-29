Jose Mourinho, Real Madrid iddialarına yanıt verdi

Real Madrid’de sezon sonu için teknik direktör belirsizliği sürerken, kulüpte yeniden yapılanma sinyalleri güçleniyor.

Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takım geçici olarak Alvaro Arbeloa’ya emanet edilirken, gözler yeni teknik adama çevrildi.

İspanyol devinde öne çıkan isim ise kulübü yakından tanıyan Jose Mourinho.

Daha önce Madrid’de görev yapan deneyimli çalıştırıcının adı yeniden gündeme gelirken, Juventus ile birlikte anılması dikkat çekti.

MESAFELİ YAKLAŞTI

Ancak Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda bu iddialara mesafeli yaklaştı. Kariyerini Benfica’da sürdüren Portekizli teknik adam, odağının tamamen mevcut takımında olduğunu vurguladı.

Mourinho şunları söyledi:

“Real Madrid’e mi yoksa Juventus’a mı gideceğim? Hayır, şu anda tek hedefim Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz.

Avrupa’da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak Devler Ligi’nde olacağız. Aklımda sadece bu var.”