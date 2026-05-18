Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

Real Madrid’da yeni dönem resmen başlıyor. İspanyol devinin, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Real Madrid, Mourinho ile tüm şartlarda sözlü anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Haberde, Portekizli teknik adamın Real Madrid ile ilk etapta 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho’nun, Real Madrid’in Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın ardından Madrid’e giderek süreci resmileştireceği ifade edildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, görev yaptığı dönemde La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.