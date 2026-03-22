Jose Mourinho saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Portekiz Ligi’nin 27. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes’i 3-0 mağlup ederek puanını 65’e çıkardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 14. dakikada Gianluca Prestianni, 55. dakikada Vangelis Pavlidis ve 74. dakikada Beni Mukendi’nin kendi kalesine attığı golle geldi.

DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşma öncesinde ise Da Luz Stadyumu’nda duygusal anlar yaşandı. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden ve 67 yaşında hayatını kaybeden Silvino Louro için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, Louro ile uzun yıllar birlikte çalışan Jose Mourinho’nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Deneyimli teknik adamın, kariyeri boyunca teknik ekibinde önemli bir yere sahip olan eski çalışma arkadaşına bu şekilde veda etmesi dikkat çekti.

Futbolculuk kariyerinin ardından kaleci antrenörü olarak görev yapan Silvino Louro, yaklaşık 20 yıl boyunca Mourinho’nun ekiplerinde yer almıştı.