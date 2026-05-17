Jose Mourinho sezonu namağlup 3'üncü bitirdi

Jose Mourinho yönetimindeki son maçına çıkan Benfica, Estoril’i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Lizbon temsilcisi sezonu namağlup tamamlamasına rağmen ligi 3. sırada bitirdi.

Spor
  17.05.2026 10:03
  • Giriş: 17.05.2026 10:03
  • Güncelleme: 17.05.2026 10:06
Kaynak: Spor Servisi
AA

Primeira Liga’nin 34. ve son haftasında Benfica, deplasmanda G.D. Estoril Praia’yı 3-1 mağlup etti.

Estadio Antonio Coimbra da Mota’da oynanan mücadelede Benfica’ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richard Rios, 15. dakikada Alexander Bah ve 16. dakikada Rafa Silva kaydetti.

TEK GOL PEIXINHO'DAN

Ev sahibi Estoril’in tek golü ise 90+1. dakikada Peixinho’dan geldi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki son maçına çıkan Benfica, bu sonuçla sezonu yenilgisiz tamamladı.

Lizbon ekibi, ligde oynadığı 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlik alarak 80 puan topladı ve sezonu 3. sırada bitirdi.

Estoril ise 39 puanla ligi 10. sırada tamamladı.

