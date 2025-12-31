Jose Mourinho, Trabzonspor'un yıldızına talip

Trabzonspor’da forma giyen Arseniy Batagov, bordo-mavili kulübün tarihindeki en yüksek bedelli satışlardan biri olmaya aday. Ukraynalı savunmacı için Portekiz ekibi Benfica’nın devreye girdiği ve taraflar arasında temasların sürdüğü öne sürüldü.

Trabzonspor, Arseniy Batagov’u 2024 yılının ağustos ayında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk’tan 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ

Bordo-mavili formayla gösterdiği performansın ardından 23 yaşındaki stoper, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Ukrayna basınından Sport’ta yer alan habere göre, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho’nun yaptığı Benfica, Batagov transferiyle yakından ilgileniyor. Portekiz temsilcisinin, genç savunmacıyı kadrosuna katma konusunda istekli olduğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde, Benfica’nın Batagov için Trabzonspor’a 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı, ancak iki kulüp arasında temasların devam ettiği aktarıldı.

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Arseniy Batagov, Uğurcan Çakır’ın ardından Trabzonspor tarihinin en pahalı ikinci satışı olacak.