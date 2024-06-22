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Jose Mourinho, Türkiye - Portekiz maçını takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye-Portekiz karşılaşmasını tribünden takip etti.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 21:27
  • Giriş: 22.06.2024 21:27
  • Güncelleme: 22.06.2024 21:27
Kaynak: İHA
Jose Mourinho, Türkiye - Portekiz maçını takip etti


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu’nda oynarken, müsabakayı önemli isimler de takip etti. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Mourinho müsabakayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte izledi.

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