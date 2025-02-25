Jose Mourinho ve Okan Buruk'tan maç sonu açıklamalar

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dün 0-0 sona eren derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakemin yönetiminden memnun olduklarını söyleyen Mourinho, Galatasaray'a da yabancı hakem çağrısında bulundu. Mourinho, "Eğer gerçekten çok iyilerse, eğer bunu göstermek istiyorlarsa her maç yabancı hakem isterler. Çünkü yabancı hakem olduğunda da ne olduğunu gördük. UEFA turnuvalarında eve dönüş. Bize karşı evlerinde oynadıkları maçta kaleyi bulan tek bir şut. Eğer gerçekten iyilerse kendi güçlerine gerçekten inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler" dedi.

"Çok üst düzey bir maç değildi ama çekişmeli bir maç oldu" diyen Mourinho, Yusuf Akçiçek'in performansını anlatırken "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadesini kullandı.

Mourinho'nun bu sözleriyle ilgili Galatasaray Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve UEFA ile FIFA nezdinde şikâyette bulunacaklarını açıkladı.

"MAÇTAN SONRA HAKEM ODASINA GİTTİM"

Maçtan sonra hakem odasına giderek maç hakemini tebrik ettiklerini belirten Mourinho, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Türk hakem de oradaydı. Yabancı hakeme buraya geldiğiniz ve 'böyle büyük bir maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Sonrasında dördüncü hakeme döndüm 'Eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu' dedim. Ama 'siz' derken tabii ki kendisini kast etmiyorum. Genel bir yatkınlıktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise maçı "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdi, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık" sözleriyle değerlendirdi.

HAKEMDEN ŞİKÂYET ETTİ

Hakemden de şikâyet eden Buruk, "Final yönetmiş bir hakemin burada ayağının titremesi…Ben üç kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Yani o kadar bekliyordu ki düdük çalmak için... Yani bu seviyedeki bir hakemden bu kadar kötü performans görmedim" diye konuştu.

Buruk, Mourinho'nun maç sonu açıklamalarıyla ilgili ise "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin" ifadelerini kullandı.