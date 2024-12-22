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Jose Mourinho, yarın ameliyat olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı olacak.

Spor
  • 22.12.2024 11:51
  • Giriş: 22.12.2024 11:51
  • Güncelleme: 22.12.2024 11:56
Kaynak: İHA
Jose Mourinho, yarın ameliyat olacak
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek.

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

Mourinho yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.

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