Jose Mourinho yeniden Real Madrid yolunda

Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu bir kez daha büyük bir değişimin eşiğinde.

Ocak ayında görevden alınan Xabi Alonso’nun yerine getirilen Alvaro Arbeloa’nın sezon sonunda görevine son verilmesi beklenirken, kulüp başkanı Florentino Perez’in yeni teknik direktör tercihi netleşmeye başladı.

The Athletic’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Real Madrid’de yeni teknik direktör kararının arkasındaki ana güç doğrudan Perez.

EN GÜÇLÜ ADAY

Bu durum, geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti sonrası göreve getirilen Xabi Alonso sürecinden farklı ilerliyor. O dönemde süreci kulübün genel menajeri Jose Angel Sanchez yürütmüş, son onay Perez’den çıkmıştı.

Perez’in hedefi, son iki sezondur La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey gibi büyük kupalardan uzak kalan takımı yeniden yapılandırmak. Bu doğrultuda başkanın en güçlü adayı ise Jose Mourinho.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, bu süreçte 2011-12 sezonunda rekor puanla kazanılan La Liga şampiyonluğu dahil üç kupa elde etmişti. Portekizli teknik adamın ikinci dönemi, kulüp içinde yeniden başarı yakalama umuduyla değerlendiriliyor.

Ancak Mourinho’nun olası dönüşü kulüp içinde herkes tarafından desteklenmiyor. İlk döneminde soyunma odasında yarattığı gerilimler ve dönemin kaptanı Iker Casillas ile yaşadığı sorunlar, hem taraftarlar hem de medya tarafından eleştirilmişti.

BENFICA'YLA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

63 yaşındaki teknik adam, bu sezon da tartışmaların odağında yer aldı.

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior’ın Şampiyonlar Ligi’nde Gianluca Prestianni tarafından ırkçı saldırıya uğradığını iddia ettiği maç sonrası yaptığı açıklamalar yoğun tepki çekmişti.

Mourinho, Vinicius’un bu olayı tetiklemiş olabileceğini öne sürmüştü. Prestianni ise suçlamayı reddetmiş, UEFA tarafından homofobik davranış nedeniyle altı maç ceza almıştı.

FESİH İMKÂNI BULUNUYOR

Eylül ayında Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak anlaşmada, sezonun son maçından sonraki 10 gün içinde yaklaşık 3 milyon euro karşılığında fesih imkânı bulunuyor.

Real Madrid’in son yıllarda eski teknik direktörlerine yeniden görev verme eğilimi dikkat çekiyor. Zinedine Zidane 2019’da, Carlo Ancelotti ise 2021’de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Öte yandan kulüp içinde alternatif isimler de gündemde.

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve Fransa Milli Takımı’nın başındaki Didier Deschamps isimleri değerlendirilirken, Jurgen Klopp da uzun süredir kulüp yönetiminin beğendiği isimler arasında yer alıyor.

Ancak Klopp, 2025’te başladığı Red Bull’daki görevinden memnun olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti.